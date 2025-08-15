كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي توصل مجلس إدارته لاتفاق مع المدير الفني المصري لفريقه حسام البدري بعد التتويج بلقب الدوري.

وأشار نادي أهلي طرابلس عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة إلى أن حسام البدري سيستمر لمدة موسم آخر.

وذكر النادي الليبي عبر بيانه:"الرئيس يكمل اتفاقه رسمياً مع العرّاب البدري، والمدير الرياضي هادي خشبة، لنكمل طريق المجد معاً لموسمٍ أخر".

المدرب صاحب الـ 65 عاماً كان قد تولى المسؤولية الفنية لأهلي طرابلس الليبي في مارس الماضي بعد 9 أشهر من نهاية تجربته مع الزوراء العراقي.

حسام البدري قاد فريق أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي مساء الثلاثاء الماضي بعد الفوز على نظيره الهلال بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي والتي أُقيمت بملعب سيتا دي ميدا بمدينة ميلانو الإيطالية.

