مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

4 1
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

0 0
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"الرئيس اتفق مع العرّاب".. أهلي طرابلس يكافيء البدري على تتويجه بالدوري الليبي

10:42 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري
  • عرض 10 صورة
    المدرب حسام البدري
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي توصل مجلس إدارته لاتفاق مع المدير الفني المصري لفريقه حسام البدري بعد التتويج بلقب الدوري.

وأشار نادي أهلي طرابلس عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة إلى أن حسام البدري سيستمر لمدة موسم آخر.

وذكر النادي الليبي عبر بيانه:"الرئيس يكمل اتفاقه رسمياً مع العرّاب البدري، والمدير الرياضي هادي خشبة، لنكمل طريق المجد معاً لموسمٍ أخر".

المدرب صاحب الـ 65 عاماً كان قد تولى المسؤولية الفنية لأهلي طرابلس الليبي في مارس الماضي بعد 9 أشهر من نهاية تجربته مع الزوراء العراقي.

حسام البدري قاد فريق أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي مساء الثلاثاء الماضي بعد الفوز على نظيره الهلال بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي والتي أُقيمت بملعب سيتا دي ميدا بمدينة ميلانو الإيطالية.

اقرأ أيضًا:
حسام البدري ليس الأول.. 5 مدربين مصريين حصدوا الدوري الليبي

الظهور الأول للبطل الأولمبي لـ أحمد الجندي قبل حفل زفافه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام البدري الدوري الليبي أهلي طرابلس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 2 بورنموث
قمة الحسم بين ترامب وبوتين.. 5 ملفات قوية تحدد مستقبل الحرب "تفاصيل"