"ناقة".. 5 صور من هدية إعلامي سعودي لـ رونالدو بعد إعلان خطوبته

07:56 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    هدية خطوبة رونالدو_Easy-Resize.com
    هدية إعلامي سعودي إلى رونالدو_Easy-Resize.com
    هدية خاصة احتفلا بخطوبة رونالدو_Easy-Resize.com
    هدية رونالدو_Easy-Resize.com
    كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز
    كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز
    كريستيانو رونالدو 1_Easy-Resize.com
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
    كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز
    كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز
    كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز
    كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز
كتب - نهى خورشيد

قدّم الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان هدية خاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد إعلان الأخير خطوبته من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز.

ونشر الفريان مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، يقدم فيها ناقة هدية لرونالدو موجهاً رسالة خاصة له:" صديقي العزيز كريستيانو، هذه هديتي المتواضعة بمناسبة زواجك المبارك، لقد أسعدنا الخبر كافةً أيها الأسطورة، ستجد هديتك بانتظارك في الرياض عند عودتك، ألف مبروك لك ولجورجينا!".

يُذكر أن هذه ليست الهدية الأولى من الفريان إلى رونالدو، إذ سبق أن منحه كتاباً موقعاً خلال الموسم الماضي.

وكانت جورجينا نشرت صورة لخاتم الخطوبة على حسابها في "إنستجرام" وأرفقتها بعبارة: "نعم أوافق… في هذه الحياة وفي جميع حياتي".

خطوبة رونالدو وجورجينا كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان هدية إعلامي سعودي لـ رونالدو
