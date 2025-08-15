كتب - نهى خورشيد

قدّم الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان هدية خاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد إعلان الأخير خطوبته من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز.

ونشر الفريان مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، يقدم فيها ناقة هدية لرونالدو موجهاً رسالة خاصة له:" صديقي العزيز كريستيانو، هذه هديتي المتواضعة بمناسبة زواجك المبارك، لقد أسعدنا الخبر كافةً أيها الأسطورة، ستجد هديتك بانتظارك في الرياض عند عودتك، ألف مبروك لك ولجورجينا!".

صديقي العزيز @Cristiano .. هذه هديتي لك بمناسبة زواجك .. لقد اسعدنا جميعا الخبر ايها العظيم .. هديتك ستكون في الرياض عند عودتك .. تهانينا لك ولجورجينا 😍🇸🇦🇵🇹🇦🇷



My dear friend, this is my gift to you on the occasion of your marriage. We were all very happy with the news, my dear.… pic.twitter.com/wrCg0ao01A — الدكتور ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) August 15, 2025

يُذكر أن هذه ليست الهدية الأولى من الفريان إلى رونالدو، إذ سبق أن منحه كتاباً موقعاً خلال الموسم الماضي.

وكانت جورجينا نشرت صورة لخاتم الخطوبة على حسابها في "إنستجرام" وأرفقتها بعبارة: "نعم أوافق… في هذه الحياة وفي جميع حياتي".