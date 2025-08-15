مجموعة النصر.. نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2

كتب - محمد القرش:

أقيمت قرعة دور مجموعات المنطقة الغربية لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مواجهات نارية.

ووقع النصر السعودي مع نظيره الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي في المجموعة الرابعة، بينما جاء الوصل الإماراتي والاستقلال الإيراني في المجموعة الأولى.

قرعة دوري أبطال آسيا 2

المجموعة الأولى

الوصل الإماراتي

الاستقلال الإيراني

المحرق البحريني

الوحدات الأردني

المجموعة الثانية

الأهلي القطري

أنديجان الأوزبكستاني

أركاداغ التركمانستاني

الخالدية البحريني

المجموعة الثالثة

سيباهان الإيراني

الحسين الأردني

موهون باغان الهندي

أهال التركمانستاني

المجموعة الرابعة

النصر السعودي

الزوراء العراقي

الاستقلال الطاجيكي

جوا الهندي

