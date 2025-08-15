حاسوب "أوبتا" يتوقع الفائز في مباراة ليفربول وبورنموث

كتبت-هند عواد:

ينطلق الدوري الإنجليزي موسم 2025-26، مساء اليوم الجمعة، بمباراة بين حامل اللقب ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد.

ولم يخسر ليفربول مباراته الافتتاحية في الدوري في أيٍّ من المواسم الـ 12 الماضية، إذ فاز في تسعة منها، وكان آخر موسم بدأه بخسارة هو موسم 2012-2013.

توقعات مباراة ليفربول ضد بورنموث

وفقا لحاسوب أوبتا العملاق، وصلت نسبة فوز ليفربول في مباراة الافتتاح إلى 69.4%، فيما بلغت نسبة فوز بورنموث 13.7%، مع احتمالية انتهاء المباراة بالتعادل بنسبة 16.9%.

تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث

يأتي تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث في صالح الريدز، خاصة في أنفيلد، إذ حصد بورنموث نقطة واحدة فقط من ثماني مباريات ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما خسر خمس مباريات متتالية في جميع المسابقات منذ فوزه 1-0 على ملعب فيتاليتي في مارس 2023.

وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين، فوز ليفربول على بورنموث بنتيجة 9-0، وذلك على ملعب أنفيلد قبل ثلاث سنوات.

