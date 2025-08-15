مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

حاسوب "أوبتا" يتوقع الفائز في مباراة ليفربول وبورنموث

11:18 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ليفربول
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس__5
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس_4
  • عرض 8 صورة
    لاعبو ليفربول يرتدون معاطف هابي_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 8 صورة
    روبرتسون لاعب ليفربول (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

ينطلق الدوري الإنجليزي موسم 2025-26، مساء اليوم الجمعة، بمباراة بين حامل اللقب ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد.

ولم يخسر ليفربول مباراته الافتتاحية في الدوري في أيٍّ من المواسم الـ 12 الماضية، إذ فاز في تسعة منها، وكان آخر موسم بدأه بخسارة هو موسم 2012-2013.

توقعات مباراة ليفربول ضد بورنموث

وفقا لحاسوب أوبتا العملاق، وصلت نسبة فوز ليفربول في مباراة الافتتاح إلى 69.4%، فيما بلغت نسبة فوز بورنموث 13.7%، مع احتمالية انتهاء المباراة بالتعادل بنسبة 16.9%.

تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث

يأتي تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث في صالح الريدز، خاصة في أنفيلد، إذ حصد بورنموث نقطة واحدة فقط من ثماني مباريات ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما خسر خمس مباريات متتالية في جميع المسابقات منذ فوزه 1-0 على ملعب فيتاليتي في مارس 2023.

وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين، فوز ليفربول على بورنموث بنتيجة 9-0، وذلك على ملعب أنفيلد قبل ثلاث سنوات.

اقرأ أيضًا:

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وفاركو

تقليد رونالدو والرقص مع الجماهير.. لاعبون تعرضوا للإصابة أثناء الاحتفال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول وبورنموث ليفربول بورنموث الفائز في مباراة ليفربول وبورنموث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان