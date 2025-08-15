القاهرة – مصراوي

يبدأ نادي مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026 بمواجهة قوية أمام فريق وولفرهامبتون، وذلك يوم السبت الموافق 16 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

موعد أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب مولينيو، معقل فريق وولفرهامبتون.

وكان مانشستر سيتي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما جاء وولفرهامبتون في المركز السادس عشر.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".