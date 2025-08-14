بسبب أمم أفريقيا.. الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد

كتبت-هند عواد:

يسعى أهلي جدة السعودي، للتعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، تمهيدا لغياب السنغالي إدوارد ميندي، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي وضع قائمة تضم ثلاثة حراس مرمى للاختيار بينهم، وهم أحمد الرحيلي حارس الاتفاق، مروان الحيدري حارس الخليج، وعبد القدوس عطية حارس التعاون.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي سيعير حارس مرماه الثالث عبدالله عبده، في حال إتمام الصفقة.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

اقرأ أيضًا:

يضاهي نجوم.. راتب ضخم لحارس ميسي الشخصي

إحداها تخطت الـ2 مليون جنيه إسترليني.. أبرز المعلومات عن أسطول سيارات هالاند