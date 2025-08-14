أهداف مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي
القاهرة - مصراوي
حقق باريس سان جيرمان إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء، ضمن نهائي البطولة لموسم 2025.
وجاءت المباراة مليئة بالإثارة والحماس منذ دقائقها الأولى، حيث افتتح توتنهام التسجيل عبر ميكي فان دي فين في الدقيقة 39، قبل أن يعزز كريستيان روميرو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 48، ليضع الفريق الإنجليزي في المقدمة مع بداية الشوط الثاني.
لكن باريس سان جيرمان عاد بقوة في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق عبر لي كانج إن في الدقيقة 85، قبل أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع (+90) عن طريق جونتشالو راموس.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لبطل فرنسا بنتيجة 4-3.
وبهذا التتويج، يحقق باريس سان جيرمان أول ألقابه في كأس السوبر الأوروبي، مضيفًا إنجازًا تاريخيا إلى خزائنه.
فان دي فان يمنح توتنهام التقدم أمام باريس سان جيرمان! ⚽️#كأس_السوبر_الأوروبية | #باريس_سان_جيرمان | #توتنهام pic.twitter.com/rs2zqFWhTx— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2025
©️⚽️ كابتن توتنهام روميرو يمنح فريقه الهدف الثاني!#كأس_السوبر_الأوروبية | #باريس_سان_جيرمان | #توتنهام pic.twitter.com/QTSZtSlEwr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2025
⚽ لي كانغ إن يقلص الفارق لباريس سان جيرمان أمام توتنهام! 🔥#كأس_السوبر_الأوروبي #باريس_سان_جيرمان #توتنهام #UEFASuperCup pic.twitter.com/U4jRlqPL8q— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2025
🚨⚽️ غونسالو راموس ينقذ باريس سان جيرمان ويُدرك التعادل في الوقت بدل الضائع!#كأس_السوبر_الأوروبي #باريس_سان_جيرمان #توتنهام #UEFASuperCup pic.twitter.com/7wMBiu17TQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2025
⚽ فيتينيا يضيع الركلة الترجيحية الأولى لباريس سان جيرمان! 😮#كأس_السوبر_الأوروبي #باريس_سان_جيرمان #توتنهام #UEFASuperCup pic.twitter.com/ablRvWNDLU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2025
⏯️ شاهد ركلة الترجيح التي منحت باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الأوروبية#كأس_السوبر_الأوروبي #باريس_سان_جيرمان #توتنهام #UEFASuperCup pic.twitter.com/CvJfv5gwMB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2025
