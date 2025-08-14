مباريات الأمس
إعلان

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي

01:27 ص الخميس 14 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

حقق باريس سان جيرمان إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء، ضمن نهائي البطولة لموسم 2025.

وجاءت المباراة مليئة بالإثارة والحماس منذ دقائقها الأولى، حيث افتتح توتنهام التسجيل عبر ميكي فان دي فين في الدقيقة 39، قبل أن يعزز كريستيان روميرو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 48، ليضع الفريق الإنجليزي في المقدمة مع بداية الشوط الثاني.

لكن باريس سان جيرمان عاد بقوة في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق عبر لي كانج إن في الدقيقة 85، قبل أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع (+90) عن طريق جونتشالو راموس.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لبطل فرنسا بنتيجة 4-3.

وبهذا التتويج، يحقق باريس سان جيرمان أول ألقابه في كأس السوبر الأوروبي، مضيفًا إنجازًا تاريخيا إلى خزائنه.

