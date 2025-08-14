كتب - يوسف محمد:

واصل الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تحقيق الأرقام القياسية رفقة الفريق الباريسي خلال الموسم الحالي، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على توتنهام.

ونجح فريق باريس سان جيرمان بقيادة إنريكي، في تحقيق لقب السوبر الأوروبي، بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبهذا الفوز، يكون المدير الفني الإسباني نجح في حصد الرباعية خلال موسم واحد رفقة الفريق الباريسي، حيث تمكن من حصد لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وتعد هذه المرة الثانية في التاريخ التي يتمكن فيها إنريكي من حصد الرباعية في موسم واحد، حيث سبق وحقق الرقم ذاته مع برشلونة في عام 2015، بعدما حقق الدوري وكأس ملك إسبانيا وكذلك دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي أيضًا.

وبات إنريكي ثاني مدرب في التاريخ يتوج بالرباعية في موسم واحد، بعد مواطنه بيب جوارديولا، الذي حقق هذا الرقم في مناسبتين من قبل، عامي 2009 مع برشلونة و2023 مع مان سيتي.

