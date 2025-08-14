كتبت- هند عواد:

استعرض النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، سيارته الجديدة فائقة السرعة، والتي يتخطى سعرها 200 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن إيرلينج هالاند اشترى سيارة ضخمة من نوع Shelby Super Snake F-150 بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني.

ورُصد هالاند، البالغ من العمر 25 عامًا، في سيارة فورد الضخمة، والتي عادة ما تُرى على الطرق الواسعة في أمريكا، أثناء مغادرته ملعب تدريب سيتي في حوالي الساعة السادسة مساءً يوم الإثنين.

وتتمتع هذه السيارة ذات الدفع الرباعي بمحرك V8 فائق الشحن سعة 5.0 لترات، يمكنه إنتاج ما يصل إلى 785 حصانًا، والوصول إلى سرعة 60 ميلًا في الساعة خلال 3.4 ثوانٍ فقط.

وكان المهاجم النرويجي قد وقع عقدًا جديدًا مع مانشستر سيتي في فبراير الماضي، يمنحه راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

ومنذ ذلك الحين، أنفق هداف السيتيزين أموالًا طائلة على أسطول من السيارات المذهلة. ففي وقت سابق من هذا العام، شوهد هالاند وهو يدخل إلى ملعب تدريب مانشستر سيتي بسيارة بورش 911 GT3 برتقالية اللون تبلغ قيمتها نحو 160 ألف جنيه إسترليني.

وبعد أيام قليلة، وصل إلى هناك بسيارة أستون مارتن DBX 707 التي يبلغ سعرها 350 ألف جنيه إسترليني.

وفي شهر مايو، تم رصده وهو يقود سيارة فيراري 812 سوبر فاست المكشوفة ذات اللون الأصفر الزاهي، والتي يبلغ سعرها 320 ألف جنيه إسترليني.

كما امتلك سيارة بوجاتي توربيون نادرة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني، ومرسيدس مايباخ بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني، ومرسيدس AMG One بقيمة 2.7 مليون جنيه إسترليني، ومرسيدس بنز GLE كوبيه AMG 63 S 4Matic بقيمة 130 ألف جنيه إسترليني، ورولز رويس كولينان بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني.

اقرأ أيضًا:

"6 أشقاء وشايل ذنب أحدهم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق