حكم مصري يدير مباراة أنجولا والكونغو في بطولة أمم أفريقيا للمحليين

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة أنجولا أمام الكونغو الديمقراطية، في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم المصري محمود ناجي، يعاونه كلا من، الإريتري صامويل مينجيس مساعد أول، والغاني رونالد آدي مساعد ثاني وحكما رابعا الجزائري لطفي بوقصة، على الفار الموريتاني دحان بيدا.

ويلاقي منتخب أنجولا نظيره الكونغو الديمقراطية غدا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية رفقة أنجولا في المجموعة الأولى بالبطولة، بجانب كلا من: "كينيا، المغرب وزامبيا.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للمحليين في ثلاث دول وهم كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من 2 أغسطس الجاري حتى يوم 30 من الشهر ذاته.

