منتخب مصر للشباب يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

09:12 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (4)
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (6)
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (7)
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (8)
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (1)
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (5)
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (2)
كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب مصر للشباب إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، بعد التعادل مع الدنمارك بنتيجة 29-29.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الدنمارك بفارق 3 نقاط (17-14)، قبل أن يعود الفراعنة في شوط المباراة الثاني.

وواصل الفراعنة مشوارهم في بطولة اليد دون هزيمة، حيث فاز بكل مبارياته في الدور الأول على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، قبل أن يتعادل مع التشيك في الدور الرئيسي.

ويلاقي منتخب مصر نظيره إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الخميس المقبل.

