إيزاك يصدم نيوكاسل بعد رفض رحيله لليفربول

كشف تقرير عن موقف صادم من الهداف السويدي ألكسندر إيزاك مع ناديه نيوكاسل الإنجليزي بعد رفض مسؤولو الأخير رحيله لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "ذا أثليتيك" عبر تقرير له اليوم الثلاثاء، أن اللاعب السويدي الدولي يصر على عدم اللعب مع نيوكاسل مجددًا حتى لو انتهت فترة الانتقالات الصيفية بالدوري الإنجليزي دون رحيله إذ يرى هداف الفريق أن مسيرته مع ناديه قد انتهت.

صاحب الـ 25 عامًا لم يتواجد بالجولة الآسيوية لفريق نيوكاسل خلال الفترة الجارية بداعِ "إصابة طفيفة في الفخذ" ـ حسبما أعلن النادي ـ فيما تدرب اللاعب السويدي الدولي خلال الفترة الجارية بمقر ناديه السابق ريال سوسيداد ما زاد الغموض حول مستقبله.

إيزاك كان قد انضم لصفوف نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022/23 قادمًا من ريال سوسيداد.

وشارك اللاعب بقميص نيوكاسل خلال الموسم الماضي بـ 42 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 6 خلال 3324 دقيقة لعب.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت عبر تقرير سابق لها أن مسؤولي ليفربول يستعدون للتراجع عن فكرة التعاقد مع إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما رفض نادي نيوكاسل عرضًا بقيمة 110 مليون جنيه إسترليني ويتمسك بالحصول على 150 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل هدافه.

