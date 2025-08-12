محمد النني: فوجئت بقوة الدوري الإماراتي ومحمد صلاح يستحق الكرة الذهبية

كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب الدولي المصري محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، عن ثقته في أحقية مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وقال النني في تصريحاته لصحيفة "الإمارات اليوم" اليوم الثلاثاء إنه يتمنى أن يرى صلاح على منصة التتويج بالجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، معتبرًا أن الإنجازات التي حققها صلاح تجعله مرشحًا بقوة للفوز بها هذا العام.

وأوضح لاعب الجزيرة الإماراتي أن ما قدمه صلاح الموسم الماضي من حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في المسابقة، يبرهن على قيمته الكبيرة، خاصة أن هذه الألقاب جاءت في أقوى دوريات العالم، ما يجعل الإنجاز مضاعفًا.

وأكد النني أن صلاح ليس مجرد لاعب مميز داخل المستطيل الأخضر، بل يمثل قدوة للاعبين العرب والمصريين من خلال التزامه واحترافيته العالية، مشيرًا إلى أن هذه الصفات هي ما تصنع الفارق في مسيرة أي لاعب محترف.

وعن تجربته الشخصية مع الجزيرة والدوري الإماراتي، أوضح النني أنه فوجئ بالمستوى القوي للمسابقة، مشيدًا بوجود أكثر من فريق قادر على المنافسة على اللقب، وهو ما يجعل البطولة أكثر إثارة وقوة مقارنة بالدوريات التي يسيطر عليها فريق واحد.

واختتم النني تصريحاته بالإشادة بزميله الجديد في الجزيرة، إبراهيم عادل، مؤكدًا أن انضمامه يعد إضافة قوية للفريق بفضل موهبته الكبيرة وإمكاناته الفنية، متوقعًا أن يترك بصمة واضحة خلال الموسم الحالي.