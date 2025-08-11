مباريات الأمس
01:05 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

حرص محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مشاركة رسالة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي إلى الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بعد استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

وأعاد أبو تريكة مشاركة "تويتة"، خاصة بمحمد صلاح، يطرح فيها مجموعة من الأسئلة إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما نعى العبيد، وكتب: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، نعى الفلسطيني سليمان العبيد، حيث كتب عبر منصة "إكس": "وداعًا سليمان العبيد، "بيليه" فلسطين، موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفالٍ لا يحصى، حتى في أحلك الأوقات".

ويذكر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أعلن يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 أغسطس الجاري، استشهاد اللاعب الدولي الفلسطيني السابق سليمان العبيد، إثر استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في جنوب غزة.

والجدير بالذكر أن الراحل، كان قد شارك مع منتخب الفدائي في 24 مباراة من قبل، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

محمد أبو تريكة محمد صلاح سليمان العبيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استشهاد سليمان العبيد
