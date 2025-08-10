ماذا يعني كونه أسطورة لليفربول؟.. محمد صلاح يجيب



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى النجم المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، سعادته كون النظرة له كأحد أساطير ناديه بعد الفترة التي قضاها معه.

وقال محمد صلاح في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لليفربول اليوم الأحد:"أن تكون أسطورة في نادٍ وخاصة ليفربول أمر رائع، يُظهر لك أنك عملت بجد وحققت إنجازات يصعب على الآخرين تحقيقها، أنا ممتن لشيء كهذا".

وتطرق النجم المصري لفوزهم بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بقوله:"كنت سعيدًا لأننا لم نتوّج بلقب الدوري دون أن نلعب، الفريق كان في ملعب التدريب ينتظر فوز كريستال بالاس على أرسنال لنتوّج باللقب ولكنني كنت أدعوا بألا يفوز كنت أريد أن نفوز في ملعبنا ورأيتم كيف كان الأمر مميزًا للجمهور.. كان أمرًا لا يصدق".

وأضاف صاحب الـ 33 عاماً:"بعد فوزنا بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي لم يعد لدي أي شعور بالنشوة مثل ذلك الوقت، أحيانًا ننسى متعة اللعبة، هذا ما لعبنا من أجله منذ صغرنا، عندما تلعب بفرح وتلعب فقط لأنك تحبها، تحقق إنجازات عظيمة".

وأتم صلاح تصريحاته بقوله:"إذا كنت ترغب في تحقيق إنجازات عظيمة، فأعتقد أنك تحتاج فقط إلى الاستمتاع بها كما فعلنا في صغرنا".



وكان صلاح قد حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعدما سجل 29 هدفًا خلال 38 مباراة كما صنع 18 هدفًا خلال 3380 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

قصص متفوتكش.. تفاصيل مشادة زيزو والحكم.. وتعليق وسام أبو علي على منشور صلاح

ظهور أول وصراع شركات.. ختام الجولة الأولى للدوري المصري بـ3 مباريات