إصابة مشجع خلال اشتباك بين 16 لاعبا.. ما القصة؟

08:00 ص الأحد 10 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

تورط مشجع في مشاجرة بين 16 لاعبا بينهم نجم مانشستر يونايتد السابق آشلي يونج، خلال مباراة برمنجهام وإيبسويتش في دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيون شيب".

وكان نجم مانشستر يونايتد السابق آشلي يونج من بين اللاعبين الذين دخلوا في شجار، خلال افتتاح دوري البطولة الإنجليزية.

وبدا فريق برمنجهام الصاعد حديثًا في طريقه لبدء موسمه بالفوز على إيبسويتش، بعد تقدم جاي ستانسفيلد، إلا أنه تم احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لصالح فريق تراكتور بويز بعد أن لمست الكرة يد ليندون دايكس.

وقد تم تحويلها إلى هدف على يد جورج هيرست، مما أثار شجارًا جماعيًا في سانت أندروز، وشوهد مدافع برمنجهام كريستوف كلارير وهو يتجه نحو كونور تشابلن لاعب إيبسويتش قبل أن يهرع لاعبو الفريقين لمحاولة الفصل بين الاثنين.

وأدى تنافسهم إلى وصولهم إلى لوحات الإعلانات، حيث قفز أحد المشجعين فوق السور الواقي لمحاولة التدخل.

وحاول المشجع الإمساك ببعض اللاعبين قبل أن يتم دفعه إلى الوراء ويسقط على الأرض بينما تصدى له أحد حراس الأمن وتحرك المشرفون لإخراجه.

