المغرب ضد السنغال.. مدرب جزر القمر يتوقع الفائز بكأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

04:32 م 17/01/2026
توقع الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، الفائز بين منتخبي المغرب والسنغال، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب المغرب نظيره السنغالي، في التاسعة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ستيفانو كوزين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعتقد أن المغرب ستفوز بالبطولة، هم أفضل فريق في أفريقيا، ولديهم لاعبين مميزين".

وأضاف: "حكيمي لاعب جيد جدًا، لديهم لاعبي وسط جيدين وحراس مرمى ذوو خبرة، وهم يلعبون على أرضهم، لذلك أعتقد أن هذه ميزة كبيرة".

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية

من الدعم لـ"الخلاف".. كيف تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المغرب والسنغال ستيفانو كوزين نهائي كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب منتخب السنغال

