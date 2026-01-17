المغرب ضد السنغال.. مدرب جزر القمر يتوقع الفائز بكأس الأمم الأفريقية

"لا نلوم إلا أنفسنا".. علاء مبارك يشيد بتنظيم المغرب لأمم أفريقيا

توقع الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، الفائز بين منتخبي المغرب والسنغال، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب المغرب نظيره السنغالي، في التاسعة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ستيفانو كوزين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعتقد أن المغرب ستفوز بالبطولة، هم أفضل فريق في أفريقيا، ولديهم لاعبين مميزين".

وأضاف: "حكيمي لاعب جيد جدًا، لديهم لاعبي وسط جيدين وحراس مرمى ذوو خبرة، وهم يلعبون على أرضهم، لذلك أعتقد أن هذه ميزة كبيرة".

