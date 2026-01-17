مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

رفض منتخب إسبانيا.. رهان المغرب على إبراهيم دياز يؤتي ثماره

كتب : هند عواد

04:06 م 17/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم دياز (3)
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم دياز (2)
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم دياز (1)
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم دياز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حظي المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، بشعبية جارفة في شوارع المغرب، إذ بات معشوقًا للجماهير، بعدما قاد أحلام المغاربة إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بحثًا عن اللقب القاري الثاني، والغائب منذ نصف قرن.

منذ ارتداء إبراهيم دياز قميص المغرب، لم يعرف أسود الأطلس طعم الخسارة، وأثبت دياز، بأرقامه داخل المستطيل الأخضر، أن رهان المغرب عليه كان في محله، إذ حقق معه 18 فوزًا و3 تعادلات في 21 مباراة دولية، مع تسجيل 13 هدفًا حاسمًا.

وفضل إبراهيم دياز، المولود في ملقة لأم إسبانية وأب مغربي، تمثيل منتخب أسود الأطلس على المنتخب الإسباني، وقال لويس دي لا فوينتي، مدرب الأخير، في تصريحات نقلها موقع "ريفيلو": "تم استدعاء إبراهيم دياز في الأول من مارس، لكنه رفض الاستدعاء في التاسع منه، وقال لي: لن ألعب إلا للمغرب".

ومع اقتراب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، يبدو أن الرهان المغربي على إبراهيم دياز يؤتي ثماره، إذ سجل 5 أهداف، متصدرًا قائمة الهدافين.

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية

من الدعم لـ"الخلاف".. كيف تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم دياز منتخب المغرب اختيار إبراهيم دياز للمغرب نهائي أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟
أخبار السيارات

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟
بالصور| التجهيزات النهائية للنسخة السادسة من حفل Joy Awards في الرياض
زووم

بالصور| التجهيزات النهائية للنسخة السادسة من حفل Joy Awards في الرياض
إنذار بالجلطة.. جمال شعبان يحذر من علامة لا يجب تجاهلها
نصائح طبية

إنذار بالجلطة.. جمال شعبان يحذر من علامة لا يجب تجاهلها

الرئيس السيسي يرد على رسالة ترامب بشأن سد النهضة
مصراوى TV

الرئيس السيسي يرد على رسالة ترامب بشأن سد النهضة
ياسر جلال ينشر فيديو مع آيتن عامر وهما يغنيان في كواليس"كلهم بيحبوا مودي"
زووم

ياسر جلال ينشر فيديو مع آيتن عامر وهما يغنيان في كواليس"كلهم بيحبوا مودي"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا