رفض منتخب إسبانيا.. رهان المغرب على إبراهيم دياز يؤتي ثماره

حظي المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، بشعبية جارفة في شوارع المغرب، إذ بات معشوقًا للجماهير، بعدما قاد أحلام المغاربة إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بحثًا عن اللقب القاري الثاني، والغائب منذ نصف قرن.

منذ ارتداء إبراهيم دياز قميص المغرب، لم يعرف أسود الأطلس طعم الخسارة، وأثبت دياز، بأرقامه داخل المستطيل الأخضر، أن رهان المغرب عليه كان في محله، إذ حقق معه 18 فوزًا و3 تعادلات في 21 مباراة دولية، مع تسجيل 13 هدفًا حاسمًا.

وفضل إبراهيم دياز، المولود في ملقة لأم إسبانية وأب مغربي، تمثيل منتخب أسود الأطلس على المنتخب الإسباني، وقال لويس دي لا فوينتي، مدرب الأخير، في تصريحات نقلها موقع "ريفيلو": "تم استدعاء إبراهيم دياز في الأول من مارس، لكنه رفض الاستدعاء في التاسع منه، وقال لي: لن ألعب إلا للمغرب".

ومع اقتراب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، يبدو أن الرهان المغربي على إبراهيم دياز يؤتي ثماره، إذ سجل 5 أهداف، متصدرًا قائمة الهدافين.

