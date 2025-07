القاهرة - مصراوي

سجل فريق الهلال السعودي هدف التعادل في مرمى فريق فلومينينسي البرازيلي في الشوط الثاني، خلال المباراة التي تجمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع النهائي في كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف التعادل للهلال اللاعب ليوناردو في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني.

وبذلك يصل رصيد ليوناردو إلى أربعة أهداف في البطولة، ليتصدر جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية، متساويًا مع دي ماريا الذي ودع البطولة مع فريق بنفيكا البرتغالي.

وسيواجه الفريق الفائز من مباراة الهلال وفلومينينسي الفائز من مواجهة بالميراس وتشيلسي في دور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2025.

