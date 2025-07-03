أول قرار من الاتحاد البرتغالي بعد وفاة ديجو جوتا وشقيقه

كتبت-هند عواد:

نعى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، ديجو جوتا لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي وشقيقه أندريه سيلفا، بعدما وافتهما المنية صباح اليوم الخميس في حادث سير بإسبانيا.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "ينعى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وجميع أفراد مجتمع كرة القدم البرتغالي وفاة ديجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا هذا الصباح في إسبانيا، لم يكن دييجو جوتا مجرد لاعب رائع، حيث شارك مع المنتخب الوطني أ في ما يقرب من 50 مباراة، بل كان شخصًا استثنائيًا، يحظى باحترام جميع زملائه في الفريق وخصومه، وكان مصدر سعادة مُعدية ومرجعًا في المجتمع نفسه".

وأضاف: "يعرب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن خالص تعازيه لعائلة وأصدقاء ديجو وأندريه سيلفا، وكذلك لنادي ليفربول لكرة القدم ونادي بينافيل لكرة القدم، الناديين اللذين لعب لهما اللاعبان على التوالي، وقد طلب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت يوم الخميس قبل مباراة فريقنا ضد إسبانيا في بطولة أوروبا للسيدات".

واختتم بيان الاتحاد: "لقد فقدنا بطلتين. يمثل رحيل ديوجو وأندريه سيلفا خسارة لا تُعوض لكرة القدم البرتغالية، وسنبذل قصارى جهدنا لتكريم إرثهما كل يوم".

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