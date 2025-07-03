كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

أول قرار من الاتحاد البرتغالي بعد وفاة ديجو جوتا وشقيقه

12:34 م الخميس 03 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ديجو جوتا (3)
  • عرض 13 صورة
    ديجو جوتا (2)
  • عرض 13 صورة
    أندريه سيلفا شقيق ديجو جوتا لاعب ليفربول (6)
  • عرض 13 صورة
    أندريه سيلفا شقيق ديجو جوتا لاعب ليفربول (1)
  • عرض 13 صورة
    ديجو جوتا مع ليفربول (2)
  • عرض 13 صورة
    ديجو جوتا مع منتخب البرتغال (3)
  • عرض 13 صورة
    عائلة ديجو جوتا (1)
  • عرض 13 صورة
    عائلة ديجو جوتا (2)
  • عرض 13 صورة
    ديجو جوتا مع منتخب البرتغال (2)
  • عرض 13 صورة
    ديجو جوتا مع ليفربول (3)
  • عرض 13 صورة
    زفاف ديجو جوتا (1)
  • عرض 13 صورة
    زفاف ديجو جوتا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

نعى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، ديجو جوتا لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي وشقيقه أندريه سيلفا، بعدما وافتهما المنية صباح اليوم الخميس في حادث سير بإسبانيا.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "ينعى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وجميع أفراد مجتمع كرة القدم البرتغالي وفاة ديجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا هذا الصباح في إسبانيا، لم يكن دييجو جوتا مجرد لاعب رائع، حيث شارك مع المنتخب الوطني أ في ما يقرب من 50 مباراة، بل كان شخصًا استثنائيًا، يحظى باحترام جميع زملائه في الفريق وخصومه، وكان مصدر سعادة مُعدية ومرجعًا في المجتمع نفسه".

وأضاف: "يعرب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن خالص تعازيه لعائلة وأصدقاء ديجو وأندريه سيلفا، وكذلك لنادي ليفربول لكرة القدم ونادي بينافيل لكرة القدم، الناديين اللذين لعب لهما اللاعبان على التوالي، وقد طلب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت يوم الخميس قبل مباراة فريقنا ضد إسبانيا في بطولة أوروبا للسيدات".

واختتم بيان الاتحاد: "لقد فقدنا بطلتين. يمثل رحيل ديوجو وأندريه سيلفا خسارة لا تُعوض لكرة القدم البرتغالية، وسنبذل قصارى جهدنا لتكريم إرثهما كل يوم".

اقرأ أيضًا:

قناة مجانية تذيع مباريات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديجو جوتا وفاة ديجو جوتا أندريه سيلفا ليفربول تفاصيل وفاة ديجو جوتا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مفجع للغاية".. أحمد المحمدي ينعى ديوجو جوتا لاعب ليفربول

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها
3 مطالب.. ماذا ينتظر صندوق النقد من مصر لاعتماد المراجعة الخامسة؟
الأرصاد : فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا
بعد أيام من زفافه.. وفاة نجم ليفربول الإنجليزي