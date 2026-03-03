مباريات الأمس
مصدر لمصراوي: "قطر لن تستضيف مباراتي مصر مع السعودية وإسبانيا"

كتب : هند عواد

05:51 م 03/03/2026

منتخب مصر

كتب-مراسل مصراوي:
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، المقرر إقامته في قطر خلال الشهر الحالي، مع الأوضاع الحالية بالمنطقة العربية.

مصير معسكر منتخب مصر في قطر

قال مصدر لمصراوي، إن هناك اتصالات شفهية تمت بين الاتحاد المصري لكرة القدم والجانب القطري، وتم التأكيد فيها أن قطر لن تستضيف معسكر مارس.
وأضاف المصدر: "معسكر مارس لن يقام في قطر، والذي من المقرر أن يلعب فيه المنتخب ضد السعودية وإسبانيا، واستضافة مصر للبطولة أمر مطروح، لكن منتخب إسبانيا لن يكون موجودا، لأنه سيحصل على 2 مليون دولار، مقابل المشاركة في الدورة الودية بخلاف الانتقالات والإقامة".
وكان من المقرر أن يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن السعودية، على ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس الحالي، على أن يواجه إسبانيا، يوم 30 مارس على ملعب "لوسيل".
وأعلنت قطر إيقاف كافة الأنشطة الرياضية، حتى إشعار آخر، بعدما تعرضت عواصم بعض الدول العربية للقصف، في حرب إيران وإسرائيل

قطر منتخب مصر حسام حسن

