القاهرة - مصراوي

تمكن فريق الهلال السعودي من تسجيل هدفين في شباك مانشستر سيتي خلال 5 دقائق فقط، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدفي الهلال كل من ليوناردو في الدقيقة 46، ومالكوم في الدقيقة 54، ليقلب الفريق السعودي الطاولة على مانشستر سيتي بعد تأخره بهدف في الشوط الأول.

ولم يتأخر الرد الإنجليزي، إذ أحرز إيرلينج هالاند هدف التعادل بعد هدف مالكوم بدقيقتين فقط، لتعود نتيجة المباراة إلى التعادل كما بدأت.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

