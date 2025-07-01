فيديو هدفي الهلال السعودي في مرمى مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025
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القاهرة - مصراوي
تمكن فريق الهلال السعودي من تسجيل هدفين في شباك مانشستر سيتي خلال 5 دقائق فقط، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.
وسجل هدفي الهلال كل من ليوناردو في الدقيقة 46، ومالكوم في الدقيقة 54، ليقلب الفريق السعودي الطاولة على مانشستر سيتي بعد تأخره بهدف في الشوط الأول.
ولم يتأخر الرد الإنجليزي، إذ أحرز إيرلينج هالاند هدف التعادل بعد هدف مالكوم بدقيقتين فقط، لتعود نتيجة المباراة إلى التعادل كما بدأت.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
52' AL-HILAL HAVE TURNED IT AROUND 😱🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) July 1, 2025
MCI 1-2 HIL
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIHIL pic.twitter.com/WuXG6QfdSk
Marcos Leonardo has leveled it for Al-Hilal 🤯— DAZN Football (@DAZNFootball) July 1, 2025
MCI 1-1 HIL
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIHIL pic.twitter.com/GGDtK15Ef7
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