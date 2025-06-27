وسام أبو علي يقود هجوم التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس العالم
كتب - محمد القرش:
شهد التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، تواجد وسام أبو علي مهاجم الأهلي.
وجاء ذلك بعد تسجيل المهاجم الفلسطيني 3 أهداف في مباراة الأهلي وبورتو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4.
التشكيل المثالي للجولة الأخيرة من كأس العالم
حراسة المرمى: ناثان كايل جارو (أوكلاند سيتي).
خط الدفاع: خافي جالان (أتلتيكو مدريد) - أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، دانيلو (فلامنجو) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).
خط الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي) - ماتياس بالاسيوس (العين) - سافينيو (مانشستر سيتي) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
خط الهجوم: وسام أبو علي (الأهلي) - جيرمان بيرتيرام (مونتيري).
يُذكر أن الأهلي غادر مونديال الأندية من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
Only the best made it. 🔝
Eleven players. One elite lineup.
Team of the Week ✅
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— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
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