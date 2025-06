وسام أبو علي يقود هجوم التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس العالم

كتب - محمد القرش:

شهد التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، تواجد وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

وجاء ذلك بعد تسجيل المهاجم الفلسطيني 3 أهداف في مباراة الأهلي وبورتو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4.

حراسة المرمى: ناثان كايل جارو (أوكلاند سيتي).

خط الدفاع: خافي جالان (أتلتيكو مدريد) - أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، دانيلو (فلامنجو) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي) - ماتياس بالاسيوس (العين) - سافينيو (مانشستر سيتي) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

خط الهجوم: وسام أبو علي (الأهلي) - جيرمان بيرتيرام (مونتيري).

يُذكر أن الأهلي غادر مونديال الأندية من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

Only the best made it. 🔝

Eleven players. One elite lineup.

Team of the Week ✅

Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeltToTheWorld pic.twitter.com/YEB4H1ZDu4

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025