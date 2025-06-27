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وسام أبو علي يقود هجوم التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس العالم

05:07 م الجمعة 27 يونيو 2025

وسام ابو علي

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كتب - محمد القرش:

شهد التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، تواجد وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

وجاء ذلك بعد تسجيل المهاجم الفلسطيني 3 أهداف في مباراة الأهلي وبورتو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4.

التشكيل المثالي للجولة الأخيرة من كأس العالم

حراسة المرمى: ناثان كايل جارو (أوكلاند سيتي).

خط الدفاع: خافي جالان (أتلتيكو مدريد) - أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، دانيلو (فلامنجو) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي) - ماتياس بالاسيوس (العين) - سافينيو (مانشستر سيتي) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

خط الهجوم: وسام أبو علي (الأهلي) - جيرمان بيرتيرام (مونتيري).

يُذكر أن الأهلي غادر مونديال الأندية من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

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