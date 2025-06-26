تلا القرآن في المران.. محمد النني يظهر في نادي أرسنال من جديد (فيديو)

كتبت-هند عواد:

استقبل نادي أرسنال الإنجليزي، المحترف المصري محمد النني لاعب الفريق السابق ونجم الجزيرة الإماراتي الحالي، بعد ما يقرب من 11 شهرا من رحيله.

ونشر محمد النني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وهو يخوض تدريباته في نادي أرسنال وقميص الفريق.

وعلق النني: "ممتنٌّ لنادي أرسنال على فتح أبوابه لي ومنحه جميع مرافق ملعب التدريب الذي يحمل ذكرياتي. كنتُ جزءًا من العائلة، وسأبقى جزءًا منها دائمًا. شكرًا على ترحيبكم الحار".

Grateful to Arsenal for opening their doors and allowing me to use all the facilities at the training ground that holds my memories. Once part of the family, always part of the family. Thank you for the warm welcome back ❤️ @Arsenal pic.twitter.com/OIuH9r1XmF — Mohamed ELNeny (@ElNennY) June 25, 2025

وأرفق محمد النني، مقطع الفيديو بآخر، وهو يتلو القرآن الكريم بصوته من داخل صالة الألعاب الرياضية.

ورحل محمد النني عن أرسنال في يوليو 2024، بعد ما يقرب من 10 سنوات مع الفريق، وانتقل إلى الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

"تلميذ فيريرا".. هل يستعين الزمالك بالمدرسة البرتغالية مجددا

بن شرقي تخطى الـ6 مليون جنيه.. أسعار ساعات ثلاثي الأهلي