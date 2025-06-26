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تلا القرآن في المران.. محمد النني يظهر في نادي أرسنال من جديد (فيديو)

11:38 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال
  • عرض 10 صورة
    محمد النني لاعب أرسنال
  • عرض 10 صورة
    محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    محمد النني لاعب أرسنال
  • عرض 10 صورة
    محمد النني لاعب أرسنال
  • عرض 10 صورة
    محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي
  • عرض 10 صورة
    محمد النني لاعب وسط أرسنال
  • عرض 10 صورة
    محمد النني بقميص ارسنال
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كتبت-هند عواد:

استقبل نادي أرسنال الإنجليزي، المحترف المصري محمد النني لاعب الفريق السابق ونجم الجزيرة الإماراتي الحالي، بعد ما يقرب من 11 شهرا من رحيله.

ونشر محمد النني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وهو يخوض تدريباته في نادي أرسنال وقميص الفريق.

وعلق النني: "ممتنٌّ لنادي أرسنال على فتح أبوابه لي ومنحه جميع مرافق ملعب التدريب الذي يحمل ذكرياتي. كنتُ جزءًا من العائلة، وسأبقى جزءًا منها دائمًا. شكرًا على ترحيبكم الحار".

وأرفق محمد النني، مقطع الفيديو بآخر، وهو يتلو القرآن الكريم بصوته من داخل صالة الألعاب الرياضية.

ورحل محمد النني عن أرسنال في يوليو 2024، بعد ما يقرب من 10 سنوات مع الفريق، وانتقل إلى الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

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