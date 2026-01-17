مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

0 2
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
19:30

أرسنال

رئيس نادي باريس سان جيرمان يتوج بجائزة في حفل Joy Awards 2026

كتب : نهي خورشيد

10:07 م 17/01/2026 تعديل في 10:41 م
    تكريم ناصر خليفي
    تكريم ناصر خليفي

حصد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، جائزة صناع الترفيه الماسية خلال حفل Joy Awards 2026، في العاصمة الرياض.

وحرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، على تقديم الجائزة له، باعتباره أحد أبرز الشخصيات العربية المؤثرة في الرياضة في العالم، خلال السنوات الأخيرة.

وانطلق الحفل على مسرح ANB Arena ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور واسع لنجوم الفن وصناع التأثير في العالم العربي.

وكانت مرحلة التصويت الرسمية لجوائز Joy Awards 2026 قد بدأت قبل أسابيع.

ويقام حفل جوائز صناع الترفيه في مطلع كل عام، بهدف تكريم الأعمال والشخصيات التي تركت بصمة واضحة خلال العام.

وقال الخليفي: «شكراً لأخي وصديقي المستشار تركي آل الشيخ، الذي أصر على تواجدي، وأعتبر حضوري هنا مهمة وشرفاً كبيراً لي».

وجاء تكريم ناصر الخليفي تقديراً لدوره المؤثر في دعم وتعزيز صناعة الترفيه، لا سيما عبر قيادته لنادي باريس سان جيرمان، إلى جانب إسهاماته المتعددة في تطوير المشهد الثقافي والفني في المنطقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تكريم ناصر خليفي باريس سان جيرمان حفل Joy Awards 2026

السنغال

- -
21:00

المغرب

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي