رئيس نادي باريس سان جيرمان يتوج بجائزة في حفل Joy Awards 2026

حصد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، جائزة صناع الترفيه الماسية خلال حفل Joy Awards 2026، في العاصمة الرياض.

وحرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، على تقديم الجائزة له، باعتباره أحد أبرز الشخصيات العربية المؤثرة في الرياضة في العالم، خلال السنوات الأخيرة.

وانطلق الحفل على مسرح ANB Arena ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور واسع لنجوم الفن وصناع التأثير في العالم العربي.

وكانت مرحلة التصويت الرسمية لجوائز Joy Awards 2026 قد بدأت قبل أسابيع.

ويقام حفل جوائز صناع الترفيه في مطلع كل عام، بهدف تكريم الأعمال والشخصيات التي تركت بصمة واضحة خلال العام.

وقال الخليفي: «شكراً لأخي وصديقي المستشار تركي آل الشيخ، الذي أصر على تواجدي، وأعتبر حضوري هنا مهمة وشرفاً كبيراً لي».

وجاء تكريم ناصر الخليفي تقديراً لدوره المؤثر في دعم وتعزيز صناعة الترفيه، لا سيما عبر قيادته لنادي باريس سان جيرمان، إلى جانب إسهاماته المتعددة في تطوير المشهد الثقافي والفني في المنطقة.