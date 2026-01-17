إعلان

أناقة لافتة.. مجدي الجلاد رفقة زوجته في حفل Joy Awards 2026

كتبت – أسماء مرسي:

11:19 م 17/01/2026 تعديل في 11:54 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث
  • عرض 7 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث
  • عرض 7 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث
  • عرض 7 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث
  • عرض 7 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث
  • عرض 7 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد وزوجته السيدة عصمت غيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"الكونسلتو" و"شيفت"، رفقة زوجته السيدة عصمت غيث، بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، خلال حضورهما فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة، بالعاصمة السعودية الرياض.

وارتدى "الجلاد" بدلة سوداء أنيقة، نسق معها قميصا أبيض، وربطة عنق وحذاء باللون الأسود، في إطلالة كلاسيكية تعكس بساطة وأناقة لافتة.

في المقابل، تألقت زوجته بفستان أسود أنيق حمل لمسة راقية ومميزة، من توقيع مصممة الأزياء أميرة قزامل، ونسقت معه حجابا باللون الفضي، جاء متناغما مع لون الفستان وأضفى على الإطلالة قدرا من التميز والرصانة.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026

"احنا رحلة كفاح".. تامر حسني يوجه رسالة لـ شيرين بعد محنتها الأخيرة

مادلين طبر تتصدر التريند بسبب تصريحاتها عن منة شلبي.. ماذا قالت؟

مجدي الجلاد، عصمت غيث، زوجة مجدي الجلاد حفل Joy Awards 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
أخبار مصر

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنانة شيرين
زووم

منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنانة شيرين
عمرو موسى يحذر من استخدام أدوات السلام وتسخيرها لخدمة مصالح القوى الكبرى
أخبار مصر

عمرو موسى يحذر من استخدام أدوات السلام وتسخيرها لخدمة مصالح القوى الكبرى

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي