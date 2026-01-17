أناقة لافتة.. مجدي الجلاد رفقة زوجته في حفل Joy Awards 2026

ظهر الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"الكونسلتو" و"شيفت"، رفقة زوجته السيدة عصمت غيث، بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، خلال حضورهما فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة، بالعاصمة السعودية الرياض.

وارتدى "الجلاد" بدلة سوداء أنيقة، نسق معها قميصا أبيض، وربطة عنق وحذاء باللون الأسود، في إطلالة كلاسيكية تعكس بساطة وأناقة لافتة.

في المقابل، تألقت زوجته بفستان أسود أنيق حمل لمسة راقية ومميزة، من توقيع مصممة الأزياء أميرة قزامل، ونسقت معه حجابا باللون الفضي، جاء متناغما مع لون الفستان وأضفى على الإطلالة قدرا من التميز والرصانة.

