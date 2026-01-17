أرسنال يقع في فخ التعادل أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

"محدش توقع".. تعليق مفاجئ من محمد الشناوي بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

حسم التعادل السلبي مباراة أرسنال أمام نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وبهذا التعادل رفع أرسنال نقاطه إلى 50 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ورفع نوتنجهام فورست نقاطه أيضا إلى 22 نقطة ليحتل المركز السابع عشر.

اتسع فارق النقاط بين فريق أرسنال ووصيفه مانشستر سيتي ليصل إلى سبع نقاط، ليعتلي أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز منفردا.

ويذكر أن لقب الدوري غاب عن أرسنال لمدة 22 عاما، إذ كان آخر تتويج له في موسم 2003/2004، وقد نجح الفريق في حصد لقب الدوري الإنجليزي عبر تاريخه 13 مرة.