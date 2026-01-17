إعلان

مصطفى حسني: محدش بيبات جعان في مصر بفضل الله وكثرة المنفقين

كتب : أحمد العش

11:29 م 17/01/2026

الداعية الإسلامي مصطفي حسني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – أحمد العش:
علق الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، على قراءة المتسابق محمود كمال الدين النجار خلال الحلقة الـ20 من المسابقة، مشيرًا إلى أن التفوق الحقيقي للمؤمن لا يقتصر على الأداء الصوتي بل يظهر في صفاته وأخلاقه.

وقال مصطفى حسني: "أي إنسان يحب الله يجب أن يسعى لتبني صفات المؤمنين حقًا"، موضحًا أن المؤمن الحقيقي هو من يحمي الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
وأكد أن من أبرز مميزات مجتمعنا كثرة أعمال الخير والإنفاق على الأسر المحتاجة، بحيث لا يبيت أحد جائعًا بفضل الله وكثرة المنفقين.

من جانبه، أشاد الشيخ عمر القزابري، إمام الجامع الكبير بمسجد الإمام الحسن الثاني بالمغرب، بموهبة المتسابق، قائلاً: "قراءته تريح النفس وترفع لمقامات الأنس"، مضيفًا أن صوته يتميز بالهدوء والسكينة، ويؤثر مباشرة في المستمعين، مما يعكس مهارة قرائية متميزة.

اقرأ أيضًا:
لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي

عباس شومان يرد على ادعاءات تشيّع بعض علماء الأزهر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفي حسني دولة التلاوة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنانة شيرين
زووم

منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنانة شيرين
أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
لميس الحديدي عن تصريحات حسام حسن: المفاخرة بالماضي لا تُجدي إن غاب الحاضر
أخبار مصر

لميس الحديدي عن تصريحات حسام حسن: المفاخرة بالماضي لا تُجدي إن غاب الحاضر
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي