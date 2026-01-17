مصطفى حسني: محدش بيبات جعان في مصر بفضل الله وكثرة المنفقين

كتب – أحمد العش:

علق الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، على قراءة المتسابق محمود كمال الدين النجار خلال الحلقة الـ20 من المسابقة، مشيرًا إلى أن التفوق الحقيقي للمؤمن لا يقتصر على الأداء الصوتي بل يظهر في صفاته وأخلاقه.



وقال مصطفى حسني: "أي إنسان يحب الله يجب أن يسعى لتبني صفات المؤمنين حقًا"، موضحًا أن المؤمن الحقيقي هو من يحمي الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم.

وأكد أن من أبرز مميزات مجتمعنا كثرة أعمال الخير والإنفاق على الأسر المحتاجة، بحيث لا يبيت أحد جائعًا بفضل الله وكثرة المنفقين.



من جانبه، أشاد الشيخ عمر القزابري، إمام الجامع الكبير بمسجد الإمام الحسن الثاني بالمغرب، بموهبة المتسابق، قائلاً: "قراءته تريح النفس وترفع لمقامات الأنس"، مضيفًا أن صوته يتميز بالهدوء والسكينة، ويؤثر مباشرة في المستمعين، مما يعكس مهارة قرائية متميزة.



اقرأ أيضًا:

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي



عباس شومان يرد على ادعاءات تشيّع بعض علماء الأزهر



