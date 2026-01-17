إعلان

رئيس وزراء السويد: "لن نُبتز" برسوم ترامب الخاصة بجرينلاند

كتب : مصراوي

11:28 م 17/01/2026

رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون

ستوكهولم - (د ب أ)

انتقد رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون بشدة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة في الخلاف حول السيطرة على جرينلاند.

وقال كريسترسون في منشور على منصة إكس السبت: "لن نُبتز"، وذلك بعد إعلان ترامب عن رسوم إضافية على السويد وسبع دول أوروبية أخرى اعتبارًا من بداية فبراير.

وأضاف رئيس الوزراء السويدي أن جرينلاند والدنمارك فقط، التي تنتمي إليها الجزيرة القطبية ذات الحكم شبه الذاتي، سيقرران في الأمور التي تؤثر عليهما، مؤكدا أنه سيقف لحماية بلاده وجيرانها الحلفاء.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الرسوم الجديدة بنسبة 10% ستطبق على جميع السلع المرسلة إلى الولايات المتحدة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا ابتداء من أول فبراير، وسترتفع إلى 25% اعتبارا من أول يونيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند.

وأشار كريسترسون إلى أن السويد منخرطة حاليا في محادثات مكثفة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والنرويج، والمملكة المتحدة لإيجاد رد مناسب على تهديد ترامب.

كريسترسون أولف كريسترسون دونالد ترامب السويد جرينلاند

