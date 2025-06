بيلينجهام سجل.. أهداف الشوط الأول من مباراة صن داونز وبوروسيا دورتموند

كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة صن داونز وبوروسيا دورتموند الذي أقيم اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية 2025.

وتقدم الفريق الألماني على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثية مقابل هدف، بعد التأخر بهدف حتى الدقيقة 16.

وتقدم لوكاس ريبيرو كوستا لصن داونز في الدقيقة 11، وتعادل فيليكس نميشا لبوروسيا دورتموند، وأضاف سيرو جيراسي الهدف الثالث قبل أن يسجل جوب بيلينجهام في الدقيقة 45+1.