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موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

06:19 م الجمعة 04 أبريل 2025
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    النصر ضد الهلال
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    النصر السعودي والهلال
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    صورة من مباراة الهلال والنصر
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    رونالدو من مباراة الهلال والنصر
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    الهلال ضد النصر
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    الهلال ضد النصر مباراة سابقة
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    الهلال والنصر في نهائي كأس الملك
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    النصر السعودي ضد الهلال
  • عرض 18 صورة
    الهلال السعودي ضد النصر
  • عرض 18 صورة
    مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
  • عرض 18 صورة
    النصر ضد الهلال
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    الهلال ضد النصر
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    مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض
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    مباراة النصر والهلال
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كتب - محمد الميموني:

يلاقي فريق الهلال نظيره النصر اليوم الجمعة 4 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية المباراةـ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة ال 26 من بطولة الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال

وتنقل مباراة النصر والهلال مباشر، عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية، والتي حددت قناة SCC Sport HD1 لنقل المباراة على الهواء.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 57 نقطة بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

ويذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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الدوري السعودي للمحترفين مباراة النصر والهلال موعد مباراة النصر والهلال موعد مباراة النصر السعودي ضد الهلال
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