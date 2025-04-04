موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يلاقي فريق الهلال نظيره النصر اليوم الجمعة 4 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية المباراةـ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة ال 26 من بطولة الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال

وتنقل مباراة النصر والهلال مباشر، عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية، والتي حددت قناة SCC Sport HD1 لنقل المباراة على الهواء.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 57 نقطة بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

ويذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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