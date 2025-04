بينهم لاعب الأهلي.. أشهر اللاعبين الذين امتلكوا أندية كرة قدم

كتبت-هند عواد:

تعتبر عملية امتلاك الأندية أو الأكاديميات أحد أشهر السبل التي يلجأ إليها لاعبي كرة القدم بعد قرار الاعتزال، وخلال الساعات الماضية خرج الإنجليزي أندرو تاونسند لاعب تشيلسي السابق، بتصريح مفاجئ عن رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في شراء أحد أندية الدرجة الرابعة في بريطانيا فور اعتزاله.

وهكذا ينضم رونالدو إلى مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون أندية كرة قدم، على رأسهم الثنائي المصري محمد النني لاعب أرسنال السابق وطاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.

أعلن محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر السابق، تدشين ناد جديد يحمل اسمه في مقاطعة "إسكس"، لاكتشاف اللاعبين الموهوبين من قطاع الشباب، وكشف النني، في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لأرسنال، أنه سيكون فريقا للانضمام إلى أحد درجات الدوريات في إنجلترا.

يخطط البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، للاستثمار في كرة القدم بعد اعتزاله.

وذكرت قناة ريكورد البرازيلية، أن فينيسيوس جونيور استحوذ بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين على حصة في نادي ألفيركا البرتغالي (في الدرجة الثانية).

يعتبر ديفيد بيكهام، من أوائل اللاعبين الذين دخلوا إلى عالم الاستثمار في كرة القدم، إذ أنه عندما انضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي، وضع في عقده بند يتيح له امتلاك ناد بعد اعتزاله.

وبالفعل بعد اعتزال ديفيد بيكهام، أسس نادي إنتر ميامي الأمريكي عام 2018، وتطور هذا النادي بشكل سريع، حتى ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2023.

سار ديدييه دروجبا على خطى ديفيد بيكهام، وفي ديسمبر 2018 انتقل إلى نادي فينيكس راسينج في صفقة انتقال حر، وقرر الاستثمار في هذا النادي قبل الانضمام إليه.

Didier Drogba owns a 10% stake in Ity Gold Mine in Cote d'Ivoire, which produces an average of 114,000 ounces of gold per year.



He is a co-owner of American club, Phoenix Rising FC. The club has 18 co-owners.



He is a board member of Ivorian club, Williamsville AC. pic.twitter.com/VeKjGXG8w4