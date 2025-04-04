بينهم لاعب الأهلي.. أشهر اللاعبين الذين امتلكوا أندية كرة قدم

كتبت-هند عواد:

تعتبر عملية امتلاك الأندية أو الأكاديميات أحد أشهر السبل التي يلجأ إليها لاعبي كرة القدم بعد قرار الاعتزال، وخلال الساعات الماضية خرج الإنجليزي أندرو تاونسند لاعب تشيلسي السابق، بتصريح مفاجئ عن رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في شراء أحد أندية الدرجة الرابعة في بريطانيا فور اعتزاله.

وهكذا ينضم رونالدو إلى مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون أندية كرة قدم، على رأسهم الثنائي المصري محمد النني لاعب أرسنال السابق وطاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.

نادي النني في إنجلترا

أعلن محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر السابق، تدشين ناد جديد يحمل اسمه في مقاطعة "إسكس"، لاكتشاف اللاعبين الموهوبين من قطاع الشباب، وكشف النني، في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لأرسنال، أنه سيكون فريقا للانضمام إلى أحد درجات الدوريات في إنجلترا.

فينيسيوس جونيور يخطط لاستثمار في كرة القدم

يخطط البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، للاستثمار في كرة القدم بعد اعتزاله.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr along with investors have acquired FC Alverca club in Portuguese 2nd division. @diarioas pic.twitter.com/5CpYPnbKYH — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 17, 2025

وذكرت قناة ريكورد البرازيلية، أن فينيسيوس جونيور استحوذ بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين على حصة في نادي ألفيركا البرتغالي (في الدرجة الثانية).

ديفيد بيكهام يمتلك إنتر ميامي

يعتبر ديفيد بيكهام، من أوائل اللاعبين الذين دخلوا إلى عالم الاستثمار في كرة القدم، إذ أنه عندما انضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي، وضع في عقده بند يتيح له امتلاك ناد بعد اعتزاله.

وبالفعل بعد اعتزال ديفيد بيكهام، أسس نادي إنتر ميامي الأمريكي عام 2018، وتطور هذا النادي بشكل سريع، حتى ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2023.

ديدييه دروجبا يسير على خطى بيكهام

سار ديدييه دروجبا على خطى ديفيد بيكهام، وفي ديسمبر 2018 انتقل إلى نادي فينيكس راسينج في صفقة انتقال حر، وقرر الاستثمار في هذا النادي قبل الانضمام إليه.

Didier Drogba owns a 10% stake in Ity Gold Mine in Cote d'Ivoire, which produces an average of 114,000 ounces of gold per year.



He is a co-owner of American club, Phoenix Rising FC. The club has 18 co-owners.



He is a board member of Ivorian club, Williamsville AC. pic.twitter.com/VeKjGXG8w4 — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 25, 2023

طاهر محمد طاهر وتوت عنخ آمون

وعلى خطى نجوم العالم، قرر طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي في عام 2019، تأسيس نادي توت عنخ آمون، الذي لعب في دوري القسم الرابع، وحقق هذا الفريق نجاحات كبرى على مستوى فريق السيدات.

وتمكن فريق توت عنخ آمون من الصعود إلى الدوري المصري للسيدات، في عام 2022، وفي أول عامين، حصد بطولة الدوري المصري ولقبي كأس مصر، كما حصل على الميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

ظلت علاقة طاهر محمد طاهر مستمرة مع الفريق، حتى نوفمبر 2022، عندما استحوذت أكاديمية "Right To Dream" المملوكة لرجل الأعمال محمد منصور على نادي توت عنخ آمون.

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