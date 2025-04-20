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محاولات مكثفة للاتحاد البرازيلي للتعاقد مع أنشيلوتي

02:56 م الأحد 20 أبريل 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في ملف الانتقالات إصرار الاتحاد البرازيلي على التعاقد مع المدير الفني الإيطالي أنشيلوتي لقيادة منتخب بلادهم.

وذكر رومانو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد، أن الاتحاد البرازيلي يرغب في التعاقد مع أنشيلوتي قبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن ممثلي الاتحاد البرازيلي تواجدوا في مدريد خلال الأيام الماضية للاستفسار عن إمكانية إنهاء التعاقد مع أنشيلوتي وسيستمرون حتى الأسبوع المقبل لتسريع المفاوضات.

ويذكر أن ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ارسنال في اياب ربع النهائي بنتيجة إجمالي 5 -1.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ق أعلن في نهاية مارس الماضي إقالة المدير الفني لمنتخب بلاده دوريفال جونيور عن منصبه بعد الخسارة برباعية مقابل هدف أمام نظيره الأرجنتيني بالجولة 14 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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أنشيلوتي التعاقد مع أنشيلوتي فابريزيو رومانو
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