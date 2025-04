وفاة لاعب مانشستر يونايتد الأسبق بعد إصابته بالسرطان للمرة الثالثة

كتب - محمد القرش:

توفى اللاعب الأسبق لنادي مانشستر يونايتد، جو تومسون، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 36 عاما.

وقدم نادي مانشستر يونايتد تعازيه للاعب كرة القدم السابق جو تومسون، الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان للمرة الثالثة العام الماضي.

وكشف تومسون، الذي تخرج من أكاديمية مانشستر يونايتد، أنه تم تشخيصه بسرطان الغدد الليمفاوية في مرحلته الرابعة - وهو نوع من سرطان الدم.

وشُخِّصَ سابقًا بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين عام ٢٠١٣، وتعافى منه قبل أن يعود السرطان بعد أربع سنوات. ثم تعافى مرة أخرى قبل أن يُنهي مسيرته الكروية عام 2019.

وتضمنت مسيرة تومسون كلاعب فترات لعب في أندية روشدايل، وترانمير، وساوثبورت، وبوري، وكارلايل يونايتد، قبل اعتزاله في عام 2019.

A man who epitomised our club's values ❤️

We are saddened to share that Joe Thompson has passed away.

A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe's family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi

— Manchester United (@ManUtd) April 18, 2025