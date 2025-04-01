مناسبة خاصة.. سر تواجد ميسي وزوجته باحتفالية بيكهام العائلية

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بعيد ميلاده الخمسين في أجواء فاخرة بمدينة ميامي، وسط حضور لافت لعدد من نجوم كرة القدم، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

شهد الحفل حضور عدد من نجوم كرة القدم، حيث تواجد ميسي برفقة زوجته أنطونيلا، إلى جانب زملائه في إنتر ميامي، الذين تألقوا جميعًا بإطلالات رسمية أضفت لمسة من الرقي على الحدث.

ديفيد بيكهام، الذي سيبلغ عامه الخمسين في مايو المقبل، احتفل بالمناسبة برفقة زوجته فيكتوريا وأبنائهما روميو (22 عامًا)، كروز (20 عامًا)، وهاربر (13 عامًا)، بينما غاب ابنه الأكبر بروكلين (26 عامًا) وزوجته نيكولا بيلتز (30 عامًا) عن الحفل.

عائلة بيكهام، المعروفة بحبها للأناقة، ظهرت في الحفل بإطلالات راقية، مما أضفى مزيدًا من الفخامة على الصور الملتقطة في تلك الليلة.

كما وجه بيكهام دعوة خاصة لعدد من لاعبي إنتر ميامي وزوجاتهم، حيث كان من بين الحاضرين نجوم بارزون مثل لويس سواريز، جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، الذين تألقوا بملابس رسمية باللون الأسود.

وفي صورة شهيرة نُشرت على إنستجرام، ظهر ديفيد بيكهام مبتسمًا بجوار زوجته فيكتوريا، محاطًا بنجوم الفريق وزوجاتهم.