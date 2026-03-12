مدرب بيراميدز: نلعب من أجل الفوز في الرباط وتكرار إنجاز الموسم الماضي

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على ملعب المباراة أنه قام بدراسة الجيش الملكي بشكل جيد، وأن الفريق المغربي لم يشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالموسم الماضي عندما التقى الفريقان في الدور نفسه ونجح بيراميدز في حسم بطاقة التأهل قبل أن يواصل طريقه نحو التتويج باللقب.



وأضاف المدرب الكرواتي أن استقرار قوام الجيش الملكي يعكس عقلية الأندية الكبيرة التي تحافظ على لاعبيها الأساسيين وهو ما يزيد من قوة المواجهة المنتظرة، متوقعاً مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين يمتد حسمها إلى لقاء الإياب في القاهرة.



وأشار يورتشيتش إلى أن تتويج بيراميدز باللقب الإفريقي في الموسم الماضي يضع الفريق أمام مسؤولية كبيرة للدفاع عن اللقب، مؤكداً أن اللاعبين يدركون حجم التحدي ويعملون بتركيز كبير من أجل مواصلة المشوار القاري بنجاح.



وأوضح المدير الفني أن الفريق يعيش حالة ذهنية جيدة وأن الجميع داخل النادي يسعى لتكرار إنجاز الموسم الماضي خاصة أن تتويج بيراميدز بالبطولة كان مفاجأة للكثيرين، لكنه تحقق بفضل ثقة اللاعبين في أنفسهم والعمل الجماعي داخل النادي.



وكشف يورتشيتش أن الجيش الملكي سيفتقد خدمات لاعبه محمد ربيع بسبب الإيقاف، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بيراميدز يعاني أيضاً من غيابات مؤثرة أبرزها وليد الكرتي ورمضان صبحي ومحمد حمدي، مؤكداً أن الفريق دعم صفوفه بعناصر جديدة يثق في قدرتها على تعويض الغيابات.



وفيما يتعلق بغياب الجماهير أكد المدرب الكرواتي أن الأمر سيكون له تأثير لكنه شدد على أن الحسم في النهاية سيكون داخل أرض الملعب، إذ سيحسم الفوز الفريق الأكثر تركيزًا وجاهزية، مؤكداً أن بيراميدز يدخل المباراة بهدف واحد فقط وهو تحقيق الانتصار.



موعد مباراة بيراميدز والقناة الناقلة



وفي سياق متصل، يحل الفريق الكروي بنادي بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا ضيفاً على الجيش الملكي في الثانية عشر بعد منتصف الليل السبت المقبل، على الملعب الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.



ومن المقرر أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الوحيد لمباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

