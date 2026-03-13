بمشاركة دونجا.. النجمة يتلقي هزيمة ثقيلة أمام ضمك في دوري روشن

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة في فخ الهزيمة أمام نظيره ضمك بنتيجة 1-3، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة دونجا أساسياً في تشكيلة النجمة، إذ افتتح فريقه التسجيل في الدقيقة 51 عبر اللاعب كاردوسو.

وتمكن ضمك من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية بتوقيع ياكو ميتي، فالينتين فادا، جوناثان أوكيتا في الدقائق 64 و78 و86، ليقلب النتيجة لصالحه.

وبهذه الخسارة، سجل النجمة هزيمته رقم 20 في البطولة هذا الموسم، ليظل في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط، بينما ارتقى ضمك إلى المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة النجمة المقبلة في دوري روشن

ويستعد الفريق الكروي بنادي النجمة لمواجهة نظيره النصر يوم 3 أبريل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

