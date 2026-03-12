مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 0
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

1 0
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

1 0
22:00

فرايبورج

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد

0 2
21:30

مسار

دوري القسم الثاني-أ

المنصورة

0 0
21:30

بروكسي

الدوري السعودي

نادي نيوم

2 2
21:00

التعاون

جميع المباريات

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أوتوهو بالكونفدرالية.. عودة شحاتة

كتب : محمد عبد الهادي

11:00 م 12/03/2026 تعديل في 11:01 م

نادي الزمالك (1)

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو لمواجهة أوتوهو، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026.

عودة محمد شحاتة وغياب عواد

شهدت القائمة عودة محمد شحاتة، الذي غاب عن مباراة إنبي الماضية بسبب الإيقاف المحلي عقب تعرضه للطرد، بينما استمر غياب الحارس محمد عواد عن قائمة الفريق.

قائمة الزمالك لمواجهة أوتوهو

حراسة المرمى: محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إبراهيم، بارون أوشينج، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، السيد أسامة، محمود بنتايج، أحمد فتوح.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمد السيد، يوسف وائل فرنسي، أحمد عبد الرحيم إيشو، عبدالله السعيد، آدم كايد، خوان بيزيرا، أحمد شريف، شيكو بانزا.

خط الهجوم: ناصر منسي، سيف الدين الجزيري، عدي الدباغ.

موعد مباراة الزمالك وأتوهو بالكونفدرالية

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك و أوتوهو، في تمام الساعة 3 عصر بعد غد السبت، في ذهاب الدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، على ستاد الفونس ماسامبا.

الزمالك كأس الكونفدرالية معتمد جمال

