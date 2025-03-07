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عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي (فيديو)

02:13 م الجمعة 07 مارس 2025
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    صلاح ضد مرموش (1)
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    مرموش وفيل فودين
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    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
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    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (1)
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كتب - محمد القرش:

حصد المحترف المصري، عمر مرموش، أول جائزة له مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في الانتقالات الشتوية الماضية.

وأعلن مانشستر سيتي حصد هدف مرموش في مرمى نيوكاسل يونايتد بالجولة 25 من الدوري الإنجليزي، لجائزة أفضل هدف عن شهر فبراير في النادي.

وجاء هدف مرموش بعد تمريرة رائعة من الحارس البرازيلي، إديرسون، والتي وضعها المصري من فوق حارس نيوكاسل المتقدم.

وسجل المهاجم صاحب الـ25 عاما، 3 أهداف في تلك المباراة في الدقائق 19 و24 و33، مسجلا أول هاتريك في تاريخه.

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مرموش عمر مرموش مانشستر سيتي أهداف مرموش جائزة مرموش
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