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قبل 77 يوما على البداية.. هل يصبح إمام عاشور خليفة أبو تريكة في كأس العالم للأندية؟

05:30 ص السبت 29 مارس 2025
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    إمام عاشور_
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    محمد أبو تريكة
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    اشتباك إمام عاشور ودونجا في السوبر الأفريقي
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    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق
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    إمام عاشور من نهائي كأس مصر
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    لحظة هدف أبو تريكة في الصفاقسي
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    إمام عاشور
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    احتفال أبو تريكة بهدف في مرمى أوكلاند
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    محمد أبو تريكة 4
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كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لبداية منافسات بطولة كأس العالم في ثوبها الجديد، حيث يتبقى 77 يوما فقط على البداية.

ويشارك النادي الأهلي في مونديال الأندية للمرة العاشرة في تاريخه، حيث حقق الميدالية البرونزية في 4 مرات.

ويُعد محمد أبو تريكة أحد أهم لاعب المارد الأحمر في التاريخ، وتحديدا في كأس العالم.

وسجل أبو تريكة 78 هدفًا في 163 مباراة بالدوري مع النادي الأهلي، وهو رقم مذهل للاعب خط وسط مهاجم.

وكان سحر ابن الجيزة في الكرات الثابتة محورًا للإحصائية، وقد أظهر ذلك أيضًا على الساحة العالمية، أبو تريكة واحد من اثنين فقط مع رونالدينيو سجلا أكثر من ركلة حرة في كأس الإنتركونتيننتال، حيث ساعدا عملاق القاهرة على احتلال المركز الثالث في عام 2006.

وفاز أبو تريكة بـ 24 لقبًا في 10 مواسم مع الأهلي، وسجل 38 هدفًا في 100 مباراة مع مصر، التي ساهم في فوزها بكأس الأمم الأفريقية مرتين متتاليتين.

وحل اللاعب الأسطوري رقم 22 وصيفًا للمهاجم التوجولي إيمانويل أديبايور في جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2008.

ويُعد إمام عاشور، صاحب الرقم 22 الحالي مع الشياطين الحمر، لاعبا مهما ومتخصصًا في الركلات الحرة.

ويُعرف عاشور الذي اختير رجل المباراة في فوز الأهلي على أوراوا ريد دايموندز بنتيجة 4-2 ليحصد الميدالية البرونزية في كأس الإنتركونتيننتال 2023، باحتفالاته اللافتة بالأهداف.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمباراة قوية ضد ليونيل ميسي ونادي إنتر ميامي، ثم سيلعب فريق النسور الحمراء بقيادة مارسيل كولر ضد بالميراس ونادي بورتو في نيويورك، ونيوجيرسي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أبو تريكة إمام عاشور إمام عاشور وأبو تريكة الأهلي كأس العالم كأس العالم للأندية إنتر ميامي
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