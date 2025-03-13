"بعد تصرف فينيسيوس وحكيمي".. لماذا يحتفل اللاعبون بوضع علم فريقهم في منتصف الملعب؟

كتبت-هند عواد:

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور الجدل، خلال مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعدما وضع علم المرينجي على أرض ملعب المنافس "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

وقبل ساعات من لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، تكرر هذا الأمر، عندما حل باريس سان جيرمان ضيفا على ليفربول، وتصرف المغربي أشرف حكيمي بنفس الشكل.

فبعد فوز باريس سان جيرمان على ليفربول وحسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وضع حكيمي علم باريس في منتصف الملعب، قبل أن يذهب الأمن ويأخذ العلم، وهو ما تسبب في غضب حكيمي الذي ذهب وأخذ علم فريقه واحتفل مع الجماهير.

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بعد المباراة أمس .. حكيمي وضع علم باريس في وسط ملعب ليفربول، رجل الأمن ذهب وأزال العلم ثم ذهب حكيمي وأخذ العلم مجددًا ورفعه بعد المباراة.

pic.twitter.com/VECwMD3DQJ — عمرو (@bt3) March 12, 2025

الغريب أن هذا الاحتفال شائع في جميع الملاعب، وتسبب في أزمة كبرى في الدوري السعودي للمحترفين، بين علي البليهي لاعب الهلال وتاليسكا لاعب النصر، عندما اشتبك الثنائي في نهائي البطولة العربية، بسبب رغبة تاليسكا في وضع علم فريقه في منتصف الملعب.

ويعود هذا الاحتفال إلى عام 1996 أي قبل 29 عاما، عندما قاد جرايم سونيس المدير الفني لجالاتا سراي التركي، للفوز على الغريم التقليدي فنربشخة في نهائي كأس تركيا، وبعد نهاية اللقاء وضع علم فريقه في منتصف الملعب، أمام جماهير الغريم التقليدي.

Graeme Souness plants a Galatasaray Flag on Fenerbahce's pitch, 1996. pic.twitter.com/Wgf32qevqF — 90s Football (@90sfootball) November 16, 2022

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