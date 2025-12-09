مباريات الأمس
أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد القرش

10:49 م 09/12/2025
    كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز
    المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ وفرايبورغ ضمن بطولة المانيا في كرة القدم، في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2017.
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (1)
    كريم بنزيما
    فيليبو انزاجي
    ماريو جوميز
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 3
    نيمار ينهمر في البكاء أثناء تقديمه لاعبا لسانتوس (2)
    نيمار بقميص سانتوس (3)

تصدر كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، برصيد 8 هاتريك لكل منهما، حيث حقق ميسي ذلك في 163 مباراة، مقابل 183 مباراة لرونالدو.

ويأتي بعدهما روبرت ليفاندوفسكي بـ6 هاتريك في 137 مباراة، وكيليان مبابي بـ5 هاتريك في 92 مباراة فقط.

كما تضم القائمة مجموعة من النجوم العالميين مثل كريم بنزيما بـ4 هاتريك، ونيمار وأدريانو وماريو جوميز وفيليبو إنزاجي بـ3 هاتريك لكل منهم. (وفقا للموقع الرسمي لدوري الأبطال)

أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك بدوري الأبطال

8 = ليونيل ميسي (برشلونة) - 163 مباراة

8= كريستيانو رونالدو (ريال مدريد 7، يوفنتوس 1) - 183 مباراة

6 روبرت ليفاندوفسكي (دورتموند 1، بايرن 4، برشلونة 1) - 137 مباراة

5 كيليان مبابي (باريس 2، ريال مدريد 3) - 92 مباراة

4= كريم بنزيما (ريال مدريد) - 152 مباراة

3= فيليبو إنزاجي (يوفنتوس 2، ميلان 1) - 81 مباراة

3= ماريو جوميز (بايرن) - 44 مباراة

3= لويز أدريانو (شاختار) - 47 مباراة

3= نيمار (برشلونة 1، باريس 2) - 81 مباراة

دوري أبطال أوروبا يونيل ميسي ريستيانو رونالدو بابي نزاجي يمار

