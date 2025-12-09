عدو محمد صلاح.. 10 معلومات لا تعرفها عن جيمي كاراجر

"نساند سلوت وصلاح ذكي وسأتحدث معه".. أليسون يعلق على أزمة التصريحات وموقف

كتب- محمد عبدالهادي:

الجدل بين جيمي كاراجر ومحمد صلاح أصبح واحدًا من أكثر الخلافات إثارة في الوسط الرياضي الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة.

الخلاف بدأ بانتقادات كاراجر المستمرة لصلاح، سواء على مستواه في المباريات أو تأثيره داخل فريق ليفربول، وتطور مع مرور الوقت إلى مشاحنات علنية على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

في السطور التالية، يستعرض "مصراوي"، أبرز 10 معلومات عن جيمي كاراجر كالتالي:

1. الاسم الكامل: James Lee Duncan Carragher، وُلد 28 يناير 1978 في Bootle، Merseyside، إنجلترا.

2. لعب طوال مسيرته الاحترافية (1996‑2013) مع نادي ليفربول فقط، ليصبح "رجل لنادٍ واحد".

3. مركزه الأساسي مدافع، وتحول من full-back إلى قلب الدفاع مع مرور الوقت.

4. أبرز إنجازاته مع ليفربول: دوري أبطال أوروبا 2005، بطولتي FA Cup.

5. مثل منتخب إنجلترا بين 1999 و2010، وحصل على 38 ظهور دولي.

6. بعد الاعتزال في 2013 أصبح محللًا ومعلقًا في Sky Sports وCBS Sports.

7. أسس مؤسسة خيرية تُسمى The 23 Foundation، ويشارك في أعمال اجتماعية ودعم الأطفال.

8. يُعرف بشخصيته المثيرة للجدل بسبب سلوكياته وتصريحاته الغريبة.

9. حصل على جائزة One Club Man Award في 2025 تكريمًا لإخلاصه للعب لنادٍ واحد فقط.

10. شارك في عدة بطولات ومناسبات خيرية لكرة القدم مثل Football Against Poverty وفعاليات دعم الأطفال.

