بدأت بحذف صورته.. التسلسل الزمني لأزمة محمد صلاح مع سلوت

"ما هي وجهة صلاح المقبلة؟".. هل يصبح الأغلى في العالم من بوابة الهلال؟

شهدت الفترة الأخيرة توترًا كبيرًا داخل صفوف ليفربول بعد استبعاد النجم المصري محمد صلاح من التشكيلة الأساسية في عدة مباريات، ليجلس على دكة البدلاء، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام.

التسلسل الزمني لأزمة صلاح مع سلوت

تفجرت الأزمة خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت في أكتوبر الماضي، حين شارك صلاح في الدقيقة 76 فقط، رغم فوز ليفربول بخماسية، ما أثار غضب جماهير النادي وتوقعات بتوتر العلاقة بين اللاعب والمدرب.

ورد صلاح على هذا الوضع بطريقة لافتة، حيث حذف صورته بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقًا)، واستبدلها بصورة شخصية مع عائلته، كما أزال وصف "لاعب ليفربول" من ملفه الشخصي، في رسالة ضمنية تعكس استياءه.

وتجددت الأزمة مرة أخرى في مباراة ليفربول مع ليدز أمس السبت، بعدما أبقى سلوت على صلاح في دكة البدلاء للمرة الثالثة على التوالي.

وفي تصريحات عقب المباراة، أكد صلاح أنه يشعر بأن النادي "طرحه تحت الحافلة"، معبّرًا عن شعوره بفقدان الاحترام، وأشار إلى أن علاقته بسلوت "انتهت تقريبًا".

من جانبه، برر أرني سلوت قراراته قائلاً إن الفريق يمر بفترة صعبة، وإن غياب الانسجام والتهديف بعد التغييرات الصيفية أثر على أداء ليفربول وليس صلاح فقط، مؤكدًا أن اللاعب المصري "يمر بلحظات صعبة" مثل باقي زملائه.

الأزمة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام، بعدما بات صلاح قريبًا من الرحيل بعد مرور 8 سنوات داخل جدران ليفربول.