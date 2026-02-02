مباريات الأمس
الدوري الإسباني

مايوركا

1 0
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

0 0
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

0 1
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

0 0
19:30

أهلي جدة

الهلال يقع في فخ التعادل أمام الأهلي في الدوري السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

10:09 م 02/02/2026
    خلال مباراة الهلال والأهلي (1)
    خلال مباراة الهلال والأهلي (2)
    خلال مباراة الهلال والأهلي (4)

حسم التعادل السلبي مباراة الهلال والأهلي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 2 فبراير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري السعودي.

وشهدت المباراة أداء متكافئا وهجمات متبادلة من الفريقين، إلا أن جميع المحاولات الهجومية باءت بالفشل، ليحافظ كل فريق على نظافة شباكه ويكتفيان بحصد نقطة واحدة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب علي مجرشي، مدافع النادي الأهلي، في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة ليحتل المركز الثالث.

الدوري السعودي الهلال الأهلي

