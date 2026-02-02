الهلال يقع في فخ التعادل أمام الأهلي في الدوري السعودي

تشكيل الهلال و الأهلي السعودي في دوري روشن

حسم التعادل السلبي مباراة الهلال والأهلي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 2 فبراير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري السعودي.

وشهدت المباراة أداء متكافئا وهجمات متبادلة من الفريقين، إلا أن جميع المحاولات الهجومية باءت بالفشل، ليحافظ كل فريق على نظافة شباكه ويكتفيان بحصد نقطة واحدة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب علي مجرشي، مدافع النادي الأهلي، في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة ليحتل المركز الثالث.