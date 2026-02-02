"قارية ومحلية".. جدول مباريات الزمالك في شهر فبراير

يخوض فريق الزمالك، خلال شهر فبراير الجاري العديد من المباريات القوية والحاسمة، أبرزها مباراة الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية.

ويخوض نادي الزمالك خلال شهر فبراير 4 مباريات في الدوري المصري، ومباراتين في بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره كهرباء الاسماعيلية، يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

ويستعرض موقع مصراوي في السطور التالية، جدول مباريات الزمالك خلال شهر فبراير الجاري.

وجاء جدول مواعيد نادي الزمالك في فبراير كالتالي:

الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية - 4 فبراير - الدوري المصري

الزمالك ضد زيسكو - 8 فبراير - الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك ضد سموحة - 12 فبراير - الدوري المصري

الزمالك ضد كايزر تشيفز - 15 فبراير - الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك ضد حرس الحدود - 20 فبراير - الدوري المصري

الزمالك ضد زد - 24 فبراير - الدوري المصري