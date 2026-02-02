إعلان

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة

كتب : حسن مرسي

10:19 م 02/02/2026

الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تأثرت اليوم بـ الأتربة والرمال المثارة وانخفاض درجات الحرارة بعد أن كانت مرتفعة أمس بأكثر من 4 درجات، مشيرة إلى أن درجات الحرارة لا تزال أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرياح المثيرة للأتربة والرمال في المناطق الجنوبية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وأن غدًا الثلاثاء والأربعاء ستقل كمية الأتربة والرمال مقارنة بالأيام والساعات الماضية.

وتوقعت منار غانم، مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية، مع أجواء دافئة نهارًا وبرودة شديدة في ساعات الليل، مشيرة إلى فرص الأمطار يوم الثلاثاء على السواحل الشمالية وفرص ضعيفة على المناطق الداخلية، محذرة من شبورة مائية كثيفة صباح الأربعاء.

وأوضحت منار غانم، أن كتل هوائية صحراوية ستؤثر على الطقس بنهاية الأسبوع، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وعودة الأجواء الربيعية مرة أخرى، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وضرورة القيادة بحذر على الطرق.

