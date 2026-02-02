إعلان

على بُعد 50 مترًا من "الكباش".. "حفرة قهوة" تقود سيدة ورجلًا للحبس بالأقصر

كتب : مصراوي

10:14 م 02/02/2026

أرشيفية

الأقصر - محمد محروس:

أحبطت الأجهزة الأمنية بالأقصر، اليوم الاثنين، محاولة للتنقيب خلسة عن الآثار أسفل "كافيه" لا يبعد سوى 50 مترًا عن طريق الكباش الفرعوني، حيث تمكنت القوات من ضبط مستأجرة الكافيه ومالك العقار متلبسين بجريمتهما.

كشفت تحريات المباحث، التي جرت بإشراف اللواء محمد الصاوي مدير الأمن، عن تورط السيدة "ث. ي" (35 عامًا) ومالك العقار "أ. م" (52 عامًا) في أعمال حفر غير مشروعة، حيث عُثر داخل الكافيه على حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات تنقيب بدائية، ليقر المتهمان بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع ندب لجنة أثرية ثلاثية لبيان ما إذا كانت الحفرة قد اخترقت أي طبقات أثرية، نظرًا لحساسية الموقع ومجاورته لأهم المعالم التاريخية بالمحافظة.

التنقيب عن اثار طريق الكباش الأقصر

