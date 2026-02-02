إعلان

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

كتب : أحمد عادل

08:20 م 02/02/2026

مديرية أمن القاهرة

بدأت النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقاتها مع فنان شهير "م. ح"، في اتهامه بالتحرش بفتاة داخل أحد الفنادق بمنطقة بولاق أبو العلا.

وقالت الفتاة صاحبة البلاغ إنها تعرفت على الفنان عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتفقا على المقابلة لمناقشة عمل درامي داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

وتابعت صاحبة البلاغ – التي تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية – أن المتهم أثناء المقابلة أقدم على التحرش بها بالقوة داخل غرفتها منذ نحو شهر، وهددها بإيذائها في حال إبلاغ أحد بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الفتاة أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل الفنان أثناء تواجدهما بالفندق.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

