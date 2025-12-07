إعلان

هل قصد بها محمد صلاح؟.. ساديو ماني ينشر صورة مثيرة للجدل

كتب : مصراوي

04:36 ص 07/12/2025
    محمد صلاح وساديو ماني
    ساديو ماني ومحمد صلاح ثنائي ليفربول
    المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول يولسي زميله السنغالي ساديو مانيه بعد طرده خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الاخير بخماسية نظيفة. 9 ايلول/سبتمبر 2017
    محمد صلاح مع زميله الإفريقي ساديو ماني
    ساديو ماني ومحمد صلاح
    ساديو ماني ومحمد صلاح في ليفربول
    محمد صلاح وساديو ماني
    ساديو ماني وصلاح
    محمد صلاح وساديو ماني

أثار المحترف السنغالي بصفوف النصر السعودي ساديو ماني الجدل بصورة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس.. ما علاقة محمد صلاح؟

الصورة نشرها ماني قبل دقائق معدودة من إعلان ليفربول التشكيل الرسمي لمباراتهم أمام ليدز يونايتد إذ ظهر ضاحكًا في وقت تم إعلان تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

ساديو ماني

وهو ما دفع العديد من متابعينه عبر حساب إكس لتويجه سؤالاً حول كون نشر الصور يتعلق بمحمد صلاح.

محمد صلاح لم يشارك بالمباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ولكن صلاح أصبح محور الحديث عقب اللقاء بسبب تصريحاته الغاضبة من تواجده على مقاعد البدلاء لتنتشر الصورة ظنًا من رواد المنصة كونها نكاية من ساديو ماني الذي لم تكن علاقته بصلاح في أفضل حال خلال الفترة الأخيرة له بليفربول.

ساديو ماني رحل عن صفوف ليفربول خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 لينضم لصفوف بايرن ميونخ ثم رحل بعد موسم لينضم للنصر السعودي.

ساديو ماني محمد صلاح ليفربول النصر السعودي

