هل قصد بها محمد صلاح؟.. ساديو ماني ينشر صورة مثيرة للجدل

"الهلال السعودي مهتم به".. صحفي بريطاني يكشف تطورًا محتملاً بمستقبل محمد

5 صور لظهور وسام أبو علي مع ابنة ميشيل يانكون في مباراة مصر والإمارات

"الأعلى تقييمًا".. ماذا قدم ميسي في ليلة تاريخية لإنتر ميامي بالدوري الأمريكي؟

أثار المحترف السنغالي بصفوف النصر السعودي ساديو ماني الجدل بصورة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس.. ما علاقة محمد صلاح؟

الصورة نشرها ماني قبل دقائق معدودة من إعلان ليفربول التشكيل الرسمي لمباراتهم أمام ليدز يونايتد إذ ظهر ضاحكًا في وقت تم إعلان تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

وهو ما دفع العديد من متابعينه عبر حساب إكس لتويجه سؤالاً حول كون نشر الصور يتعلق بمحمد صلاح.

محمد صلاح لم يشارك بالمباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ولكن صلاح أصبح محور الحديث عقب اللقاء بسبب تصريحاته الغاضبة من تواجده على مقاعد البدلاء لتنتشر الصورة ظنًا من رواد المنصة كونها نكاية من ساديو ماني الذي لم تكن علاقته بصلاح في أفضل حال خلال الفترة الأخيرة له بليفربول.

ساديو ماني رحل عن صفوف ليفربول خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 لينضم لصفوف بايرن ميونخ ثم رحل بعد موسم لينضم للنصر السعودي.

اقرأ أيضًا:

هل سيستقيل مجلس إدارة الزمالك؟.. رد رسمي حاسم

ماذا يحتاج منتخب مصر الثاني ليتأهل لربع نهائي كأس العرب؟